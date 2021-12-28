В Подмосковье прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году — приоритетная задача. Как отметил глава региона, значительную помощь в решении вопроса оказывает федеральное правительство.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Задача поставлена президентом, и я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — отметил Воробьёв.

За 20 лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тыс. человек. Как сообщил губернатор, к началу 2021 года были закрыты вопросы для 65,8 тыс. дольщиков.

Более 20 тыс. жителей получили ключи от жилья или компенсацию в этом году.

«Ясно, что мы никогда не решили бы проблему, если бы нас не поддержали, потому что федеральные средства тоже значительные. Они тоже решают задачу. И выплаты, конечно. Когда ты можешь платить по рыночной цене сегодня деньги, купить другую квартиру, а не ждать у моря погоды», — добавил Воробьёв.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют восстановить права ещё более чем 1,8 тыс. обманутых дольщиков в IV квартале 2021 года.