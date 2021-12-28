В Подмосковье прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году — приоритетная задача. Как отметил глава региона, значительную помощь в решении вопроса оказывает федеральное правительство.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Задача поставлена президентом, и я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — отметил Воробьёв.

За 20 лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тыс. человек. Как сообщил губернатор, к началу 2021 года были закрыты вопросы для 65,8 тыс. дольщиков.

Более 20 тыс. жителей получили ключи от жилья или компенсацию в этом году.

«Ясно, что мы никогда не решили бы проблему, если бы нас не поддержали, потому что федеральные средства тоже значительные. Они тоже решают задачу. И выплаты, конечно. Когда ты можешь платить по рыночной цене сегодня деньги, купить другую квартиру, а не ждать у моря погоды», — добавил Воробьёв.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют восстановить права ещё более чем 1,8 тыс. обманутых дольщиков в IV квартале 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить