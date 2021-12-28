В Подмосковье создадут рейтинг для водителей автобусов

В Московской области создадут рейтинг для водителей автобусов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сейчас работаем над этим. Таксисты имеют свой рейтинг — мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на встрече с журналистами.

Как отметил глава региона, с теми, кто дискредитирует, кто позволяет себе работать по-старому, власти имеют право делать ставку на лучших.

Воробьёв также отметил, что в настоящее время в Подмосковье закупают по 500 автобусов в год.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на маршруты Москвы в 2022 году выйдут 43 трёхсекционных трамвая.