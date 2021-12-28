Руководитель проекта «КиберМосква» Пащенко рассказал о схемах предновогоднего мошенничества
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«Один из методов работы мошенников — работа через так называемые боты в мессенджере, когда говорят, что якобы есть секретный бот, с помощью которого можно купить дешёвые, элитные билеты, которые ранее были недоступны. Нужно только написать боту свои паспортные данные и данные карты для платежа», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, в результате пользователь получает фиктивную картинку якобы какого-то виртуального билета, а его данные попадают к злоумышленникам.
Вторым вариантом мошенничества Пащенко назвал розыгрыши в соцсетях, когда какая-нибудь якобы известная личность сообщает, что купила десять билетов на мероприятие, но не может пойти, поэтому отдаст билеты со скидкой первым 20 людям.
Ещё один вид мошенничества — это фишинговые сайты, которые дублируют настоящие ресурсы и предлагают «скидки» и «кешбэк», напомнил эксперт.
«Часто распространяются с помощью рекламы в социальных сетях, например в группах, которые занимаются афишами», — пояснил он.
Как добавил Пащенко, покупать билеты нужно только на официальных сайтах.
Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.