Руководитель проекта «КиберМосква» Пащенко рассказал о схемах предновогоднего мошенничества

Короткая ссылка
Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал о схемах предновогоднего мошенничества.
Руководитель проекта «КиберМосква» Пащенко рассказал о схемах предновогоднего мошенничества
  • © Geber86
  • Gettyimages.ru

«Один из методов работы мошенников — работа через так называемые боты в мессенджере, когда говорят, что якобы есть секретный бот, с помощью которого можно купить дешёвые, элитные билеты, которые ранее были недоступны. Нужно только написать боту свои паспортные данные и данные карты для платежа», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в результате пользователь получает фиктивную картинку якобы какого-то виртуального билета, а его данные попадают к злоумышленникам.

Вторым вариантом мошенничества Пащенко назвал розыгрыши в соцсетях, когда какая-нибудь якобы известная личность сообщает, что купила десять билетов на мероприятие, но не может пойти, поэтому отдаст билеты со скидкой первым 20 людям.

Ещё один вид мошенничества — это фишинговые сайты, которые дублируют настоящие ресурсы и предлагают «скидки» и «кешбэк», напомнил эксперт.

«Часто распространяются с помощью рекламы в социальных сетях, например в группах, которые занимаются афишами», — пояснил он.

Как добавил Пащенко, покупать билеты нужно только на официальных сайтах.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить