В «Опоре России» рассказали о темпах строительства жилья в Подмосковье в 2021 году

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Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков рассказал о темпах строительства жилья в Московской области в 2021 году.
В «Опоре России» рассказали о темпах строительства жилья в Подмосковье в 2021 году
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Точных итоговых цифр пока нет, но показатели прошлого года по сдаче жилья превышены, и превышены значительно. На сегодняшний день они превышают данные за прошлый год минимум на 8—10%. Так что в этом году по жилью мы в очень хорошем положении», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, стоимость жилья в регионе при этом выросла — примерно на 18%.

Как отметил Шлеменков, удорожание произошло, в частности, из-за роста цен на стройматериалы.

Ранее НСН сообщала, что в столице в 2021 году построили около 80 социальных объектов.

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