В «Опоре России» рассказали о темпах строительства жилья в Подмосковье в 2021 году
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- АГН «Москва»
«Точных итоговых цифр пока нет, но показатели прошлого года по сдаче жилья превышены, и превышены значительно. На сегодняшний день они превышают данные за прошлый год минимум на 8—10%. Так что в этом году по жилью мы в очень хорошем положении», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, стоимость жилья в регионе при этом выросла — примерно на 18%.
Как отметил Шлеменков, удорожание произошло, в частности, из-за роста цен на стройматериалы.
Ранее НСН сообщала, что в столице в 2021 году построили около 80 социальных объектов.