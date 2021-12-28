Турпоток в Подмосковье может составить 13,7 млн человек по итогам года
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Об этом сообщает «Радио 1».
«У нас есть разные направления туризма: спортивный, исторический, паломнический, оздоровительный. Согласно оценкам, турпоток этого года составит 13,7 млн человек. Это больше на 1,2 млн гостей по сравнению с прошлым годом, когда в регионе побывали 11,5 млн туристов», — сказал Воробьёв.
По его словам, на Новый год забронировано уже 90% номеров в отелях.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.