Турпоток в Подмосковье может составить 13,7 млн человек по итогам года

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Турпоток в Московскую область может составить около 13,7 млн человек по итогам 2021 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв на встрече с журналистами.
Турпоток в Подмосковье может составить 13,7 млн человек по итогам года
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Об этом сообщает «Радио 1».

«У нас есть разные направления туризма: спортивный, исторический, паломнический, оздоровительный. Согласно оценкам, турпоток этого года составит 13,7 млн человек. Это больше на 1,2 млн гостей по сравнению с прошлым годом, когда в регионе побывали 11,5 млн туристов», — сказал Воробьёв.

По его словам, на Новый год забронировано уже 90% номеров в отелях.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.

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