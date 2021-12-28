В России запустили горячую линию по защите прав туристов в новогодние праздники

В России запустили традиционную горячую линию по защите прав туристов в новогодние праздники.

«В этом году внутренние направления вновь будут крайне востребованными у россиян на новогодние каникулы... Граждане смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые случились с ними во время отдыха», — заявила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0», первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

По её словам, прошлой зимой поступило довольно много сообщений о проблемах с несоблюдением отдыхающими рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер, поэтому очень важно, чтобы представители бизнеса в условиях пандемии выполняли все необходимые меры безопасности.

«Наши специалисты будут оперативно реагировать на все поступающие сигналы и передавать жалобы и обращения в профильные органы власти и организации для исправления положения дел», — сказала Сутормина.

Она отметила, что только на курортах Краснодарского края в новогодние праздники ожидают около 400 тыс. туристов, а в Крыму каникулы проведут ещё около 300 тыс.

«Также почти четверть миллиона гостей из разных российских регионов готовится принять Нижний Новгород, ещё на 150 тыс. туристов в новогодние каникулы рассчитывают в Татарстане», — сообщила Сутормина.

Как добавила эксперт, среди наиболее популярных зимних направлений — Московский регион и Санкт-Петербург, курорты Абхазии и Северного Кавказа, Карелия, Калининград и Тюмень.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.