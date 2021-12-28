В Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», об этом он сказал на оперативном совещании с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Согласно территориальной схеме по обращению с ТКО, на территории региона должно появиться три предприятия для сортировки отходов: в границах Няндомы, Коряжмы, на границе Холмогорского и Приморского районов. Работы планируется начать в 2022 году.
С января также стартует масштабная работа по рекультивации полигонов ТКО, расположенных вблизи Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Эти работы должны быть выполнены за два года. Для получения финансирования на эти цели в Минприроды России будут направлены соответствующие документы. Первым планируется рекультивировать новодвинский полигон.
В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором (РЭО).