В Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО

Короткая ссылка
Зампредседателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко заявил о создании в регионе современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
В Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», об этом он сказал на оперативном совещании с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Согласно территориальной схеме по обращению с ТКО, на территории региона должно появиться три предприятия для сортировки отходов: в границах Няндомы, Коряжмы, на границе Холмогорского и Приморского районов. Работы планируется начать в 2022 году.

С января также стартует масштабная работа по рекультивации полигонов ТКО, расположенных вблизи Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Эти работы должны быть выполнены за два года. Для получения финансирования на эти цели в Минприроды России будут направлены соответствующие документы. Первым планируется рекультивировать новодвинский полигон.

В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором (РЭО).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить