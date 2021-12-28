Невролог Соколов предупредил о рисках использования пиротехники

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Детский врач-невролог доктор медицинских наук Павел Соколов предупредил о рисках использования пиротехники.
Невролог Соколов предупредил о рисках использования пиротехники
  • РИА Новости

«Если у человека над ухом взорвётся петарда, то он может начать заикаться, или у него появится нервный тик. Однако сейчас это не такое частое явление среди детей, раньше подобных инцидентов было больше. Сейчас чаще страдают глаза, дети получают офтальмологическую травму при неправильном использовании пиротехники», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Соколов, если у ребёнка после инцидента с пиротехникой развивается тик или заикание, то ему необходимо оказать соответствующую помощь.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при использовании пиротехники.

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