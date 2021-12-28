Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году

Глава Крыма Сергей Аксёнов на итоговой пресс-конференции сообщил, что республика получит на ремонт и обслуживание дорожной сети 12 млрд рублей в 2022 году.

Об этом пишет «Крыминформ».

«У нас подтверждено 12 млрд рублей на (дороги. — RT): 8 млрд — на строительство, капитальный ремонт и ремонт, 4 млрд — на содержание и обслуживание нашей дорожной сети. По итогам первого полугодия, притом что у нас будут освоены все средства, которые выделены сейчас, будет такая же сумма выделена дополнительно», — сказал Аксёнов.

По словам главы республики, подрядчики приступят к ремонту дорог уже с середины января, если позволят погодные условия.

В 2021 году на ремонт дорог в Крыму было выделено 27 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.