Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году
- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ».
«У нас подтверждено 12 млрд рублей на (дороги. — RT): 8 млрд — на строительство, капитальный ремонт и ремонт, 4 млрд — на содержание и обслуживание нашей дорожной сети. По итогам первого полугодия, притом что у нас будут освоены все средства, которые выделены сейчас, будет такая же сумма выделена дополнительно», — сказал Аксёнов.
По словам главы республики, подрядчики приступят к ремонту дорог уже с середины января, если позволят погодные условия.
В 2021 году на ремонт дорог в Крыму было выделено 27 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.