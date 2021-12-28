Путин заявил о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 90%

Российский президент Владимир Путин заявил главе Роспотребнадзора Анне Поповой о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 90%.

В ходе заседания руководителей Содружества Независимых государств Путин отметил, что за рубежом стремятся к иммунизации более 90% населения, 90—95%.

Он поинтересовался у Поповой, какой в России уровень коллективного иммунитета.

По словам главы Роспотребнадзора, уровень коллективного иммунитета в стране составляет порядка 56%, в том числе речь идёт о вакцинированных и переболевших.

«Коллективный иммунитет. 56... А нужно 90», — отметил Путин.

Попова согласилась, что нужно достичь уровня 90—95%, «как при кори, как при полиомиелите, тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями».

По последней информации Роспотребнадзора, появившейся 28 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 60,4%.