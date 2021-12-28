Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения России и Казахстана

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что у Казахстана и России сложились образцовые отношения.
Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения России и Казахстана
  • РИА Новости

«Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения», — цитирует его ТАСС.

Назарбаев выразил надежду, что «так и будет продолжаться», поскольку Казахстан и Россия являются «соседями, богом данными друг другу».

Ранее сообщалось, что Путин и Назарбаев начали встречу в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге.

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург 27 декабря для участия в неформальной встрече лидеров стран — участниц СНГ.

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