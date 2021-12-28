Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения России и Казахстана
- РИА Новости
«Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения», — цитирует его ТАСС.
Назарбаев выразил надежду, что «так и будет продолжаться», поскольку Казахстан и Россия являются «соседями, богом данными друг другу».
Ранее сообщалось, что Путин и Назарбаев начали встречу в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге.
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург 27 декабря для участия в неформальной встрече лидеров стран — участниц СНГ.