Глава АТОР Ломидзе: россияне потратили на ﻿﻿вакцинные туры более 300 млн рублей

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Более 6 тыс. россиян отправились в так называемые вакцинные туры с целью сделать прививку от коронавируса за рубежом. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, общая стоимость таких туров превысила 300 млн рублей.
Глава АТОР Ломидзе: россияне потратили на ﻿﻿вакцинные туры более 300 млн рублей
  • Pixabay

«Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей», — приводит РИА Новости её слова.

Ломидзе уточнила, что в неделю поступает от 20 до 100 заявок от желающих привиться иностранной вакциной за рубежом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 78 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса. 

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