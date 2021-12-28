Во всероссийской акции «Культурный марафон» приняли участие свыше 1,2 млн школьников

Короткая ссылка
Свыше 1,2 млн школьников и более 50 тыс. учителей приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Культурный марафон», которую провели «Яндекс», Министерство культуры и Министерство просвещения в 2021 году.
Во всероссийской акции «Культурный марафон» приняли участие свыше 1,2 млн школьников
  • ©mos.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Акция проходила с 10 ноября по 24 декабря. В 2021 году марафон был посвящён кинематографу и первому киносеансу в России, который состоялся 125 лет назад.

Как сообщает пресс-служба образовательной инициативы «Яндекса», в основе проекта — необычный мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами «КиноПоиска» и «Яндекса», его особенность в том, что он не проверяет знания, а погружает детей в культурный контекст. Во время марафона участники ближе познакомились с кинематографическим искусством.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить