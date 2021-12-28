Во всероссийской акции «Культурный марафон» приняли участие свыше 1,2 млн школьников

Свыше 1,2 млн школьников и более 50 тыс. учителей приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Культурный марафон», которую провели «Яндекс», Министерство культуры и Министерство просвещения в 2021 году.

Об этом сообщает kp.ru.

Акция проходила с 10 ноября по 24 декабря. В 2021 году марафон был посвящён кинематографу и первому киносеансу в России, который состоялся 125 лет назад.

Как сообщает пресс-служба образовательной инициативы «Яндекса», в основе проекта — необычный мультимедийный онлайн-тест, разработанный экспертами «КиноПоиска» и «Яндекса», его особенность в том, что он не проверяет знания, а погружает детей в культурный контекст. Во время марафона участники ближе познакомились с кинематографическим искусством.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.