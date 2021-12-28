В Москве построят новый офисно-деловой центр

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Рублёво-Архангельском районе Москвы возведут офисно-деловой центр. Будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.
В Москве построят новый офисно-деловой центр
  • РИА Новости

Строительство пройдёт в рамках программы по созданию мест приложения труда, сообщает НСН.

По словам Ефимова, расходы по строительству возьмёт на себя инвестор. Здание займёт площадь около 18 тыс. кв. м, застройщик планирует сдать его в октябре 2024 года.

«В свою очередь, застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешённого использования четырёх земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же — в Рублёво-Архангельском», — пояснил заммэра.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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