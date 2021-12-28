В Московском зоопарке начали сбор нераспроданных новогодних ёлок

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В Московском зоопарке объявили акцию по сбору нераспроданных новогодних ёлок и сосен.
В Московском зоопарке начали сбор нераспроданных новогодних ёлок
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Об этом пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок и сосен. Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством», — говорится в сообщении.

При этом в зоопарке подчеркнули, что принимают нераспроданные ёлки лишь от компаний, а не от частных лиц. Как отмечается, акция продлится до 20 января.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали работу ёлочные базары.

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