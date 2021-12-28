Глава ЦБ Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость

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Пик роста цен на недвижимость в России пройден, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость
  • РИА Новости

«Надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик», — сказала она в эфире «Россия 24».

Ранее аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала в беседе с газетой «Известия» ситуацию на рынке недвижимости.

По её словам, потребительский спрос остаётся высоким. На это могут влиять сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление связанных с коронавирусом ограничений.

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