Глава ЦБ Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость
- РИА Новости
«Надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик», — сказала она в эфире «Россия 24».
Ранее аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала в беседе с газетой «Известия» ситуацию на рынке недвижимости.
По её словам, потребительский спрос остаётся высоким. На это могут влиять сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление связанных с коронавирусом ограничений.