Глава ЦБ Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость

Пик роста цен на недвижимость в России пройден, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик», — сказала она в эфире «Россия 24».

Ранее аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала в беседе с газетой «Известия» ситуацию на рынке недвижимости.

По её словам, потребительский спрос остаётся высоким. На это могут влиять сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление связанных с коронавирусом ограничений.