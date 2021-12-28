Спрос на зарубежные авто с пробегом в России вырос на 105% в 2021 году

В 2021 году спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа в России вырос на 105%.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Авто», рост в сегменте заграничных авто с пробегом связан с общим дефицитом и ростом средних цен на авторынке России.

Отмечается, что средняя цена на ввозимые из-за рубежа автомобили с пробегом в 2021 году составила 750 тыс. рублей — на 27% больше, чем в 2020-м.

По доле спроса в топ-5 популярных брендов авто с пробегом входят Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi.

Как ранее передавало ФАН, сервис «Авито Авто» сообщил о росте спроса на подержанные праворульные машины в России в декабре.