Представитель туриндустрии Мкртчян допустил снижение цен на отдых после Нового года

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Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян допустил, что после новогодних праздников произойдёт значительное снижение цен на отдых — на 30—40%.
Представитель туриндустрии Мкртчян допустил снижение цен на отдых после Нового года
  • РИА Новости

«Подешевеют как авиабилеты, так и гостиницы. Это произойдёт не сразу: цены начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля. Особенно разница будет заметна на дальнемагистральных направлениях — Доминикане, Кубе, Мексике. Если туры на Новый год на двоих туда продаются за 300 тыс. рублей, то к 1 февраля будут стоить уже 200 тыс. Экономия значительная», — сказал он в беседе с «Известиями».

Средний чек за отдых в Турции на Новый год составляет 140—150 тыс. рублей за неделю в отеле с пятью звёздами с питанием «ультра всё включено» на двоих. К 1 февраля такой тур обойдётся уже в 90 тыс., добавил Мкртчян.

Новогодняя неделя в Египте обойдётся примерно в 120 тыс. рублей, а после праздников стоимость отдыха там снизится до 70—80 тыс. за двоих на неделю. До 40% после Нового года подешевеет и отдых в Красной Поляне, отметил эксперт.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и председатель правления Всероссийского объединения туристов, генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев в беседе с URA.RU прокомментировали ситуацию с путешествиями на Новый год.

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