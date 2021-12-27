В Подмосковье сообщили о выполнении плана по борьбе с борщевиком в 2021 году

В пресс-центре Мособлдумы сообщили, что свыше 18 тыс. га земель обработали от борщевика Сосновского на территории Московской области в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«По итогам кампании 2021 года было обработано более 18 тыс. га земель, план выполнен на 100%», — говорится в материале со ссылкой на директора Центра агропромышленного развития Полину Булычёву.

В бюджете региона на 2022—2024 годы на борьбу с борщевиком предусмотрено 14 млн рублей ежегодно.

Как ранее сообщал телеканал «360», общая сумма штрафов, начисленных за борщевик в Московской области в 2021 году, почти вдвое превысила показатели 2020-го, достигнув 503 млн рублей.