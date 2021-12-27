Адвокат Цзен подтвердил гибель националиста Просвирнина

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Националист, главный редактор ресурса «Спутник и погром»* Егор Просвирнин погиб в Москве.
Адвокат Цзен подтвердил гибель националиста Просвирнина
  • © Егор Просвирнин
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Адвокат Матвей Цзен сообщил, что о гибели Просвирнина ему стало известно от родственников мужчины. 

«Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что подробности ему неизвестны.

Как заявил источник агентства, тело Просвирнина было обнаружено на Тверском бульваре. По предварительной информации, он покончил с собой.

* В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован в России как экстремистский ресурс по требованию Генпрокуратуры.

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