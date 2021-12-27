Адвокат Цзен подтвердил гибель националиста Просвирнина

Националист, главный редактор ресурса «Спутник и погром»* Егор Просвирнин погиб в Москве.

Адвокат Матвей Цзен сообщил, что о гибели Просвирнина ему стало известно от родственников мужчины.

«Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что подробности ему неизвестны.

Как заявил источник агентства, тело Просвирнина было обнаружено на Тверском бульваре. По предварительной информации, он покончил с собой.

* В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован в России как экстремистский ресурс по требованию Генпрокуратуры.