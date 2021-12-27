В WWF рассказали об экологичном подходе к выбору новогоднего дерева

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Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF России) рассказали, какую ёлку выбрать к Новому году — живую или искусственную.
В WWF рассказали об экологичном подходе к выбору новогоднего дерева
  • Legion-Media

С точки зрения заботы о природе, экологии, климате лучше всего выбирать ёлку натуральную, из российского леса и не самую красивую. Неровную, не идеально симметричную, с не очень пушистой кроной, поскольку их всё равно должны были вырубить «по соображениям безопасности, чаще всего под ЛЭП», рассказали специалисты фонда в беседе с kp.ru.

Таким образом, планируемое к вырубке дерево получает «вторую жизнь», украшая дом.

С этой точки зрения ёлки из питомников менее приоритетны, так как на уход за ними тратят воду, электричество, удобрения. А на производство ёлок из пластика и металла уходит ещё больше ресурсов, отмечают экологи. Но главное, что потом искусственное «дерево» будет сотни лет разлагаться на свалке. Поэтому пластиковой елью лучше пользоваться подольше, не выбрасывая и не покупая новую.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе ёлочных базаров.

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