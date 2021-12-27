Педагог Белошистая дала рекомендации по развитию логического мышления у детей

Доктор педагогических наук, автор книг по развитию математических способностей и логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста Анна Белошистая рассказала, в каком возрасте родителям стоит начать заниматься развитием логики у детей.

«Развивать логические способности можно и нужно. Помешать в той или иной мере может только умственная отсталость. Но, конечно, нужно понимать, что уровень логического мышления у всех будет разный. Всех сделать Шерлоками Холмсами невозможно. Но приучить к основам можно всех», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

Начинать развивать логику можно в любой момент, но желательно до 5—6 лет, считает специалист.

«Не скажу, что после трёх уже поздно, но лучше начать в 2—3 года. В начальной школе сформированные основы логического мышления очень выручают ребёнка: даже если он не особо старательный ученик, он будет всегда на плаву. Именно за счёт логики», — сказала педагог.

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