Первое в России уголовное дело из-за киберпреступления в игровой сфере направлено в суд

Первое в России уголовное дело из-за киберпреступления в игровой сфере — создания читов для компьютерной игры World of Tanks — в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Постановлением Черёмушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК России («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»), направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга», — приводит ТАСС сообщение Черёмушкинского суда.

Кирсанов обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ему вменяется ущерб в 670 млн рублей.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии.

Ранее россиянин Олег Кошкин получил четыре года тюрьмы в США за киберпреступления.