В Кировской области 11 волонтёров получили награды от губернатора

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил награды «Доброволец Вятского края» 11 волонтёрам.
В Кировской области 11 волонтёров получили награды от губернатора
  • © Правительство Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Вы занимаетесь важным делом — дарите добро тому, кому это жизненно необходимо. Вы являетесь движущей силой региона, реализуете социально значимые проекты и программы, делая мир добрее и лучше», — сказал Васильев.

Также в 2021 году региональную награду в номинации «Гран-при» конкурса «За вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в Кировской области» получили два участника.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвёл итоги акции «Оставайся донором».

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