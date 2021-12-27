Вице-президент РСТ Горин прокомментировал идею о выплатах клиентам обанкротившихся турфирм

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал предложение организации о гарантированной компенсации для туристов в случае банкротства турфирм.
Вице-президент РСТ Горин прокомментировал идею о выплатах клиентам обанкротившихся турфирм
  • Legion-Media

«Выплаты в случае остановки деятельности туроператора минимальные и составляют 5—6%, зачастую это как раз около 5 тыс. рублей. Как раз если посмотреть, то среднее количество человек в рамках одного турпакета — три-четыре. Это намного большие суммы, чем компенсации, которые существуют сейчас», — сказал Горин в эфире НСН.

По его словам, здесь необходима и государственная информационная система, которая параллельно обсуждается в настоящее время.

«Изменения к законодательству и наличие государственной информационной системы по сбору статистики в туризме позволят сделать туротрасль более прозрачной, а самое главное, защитить права туристов», — отметил он.

Ранее телеканал НТВ передавал заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой о том, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило ввести гарантированную компенсацию для путешественников, которая будет выплачиваться в случае разорения туроператора. Предполагаемый размер компенсации — 40 тыс. рублей.

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