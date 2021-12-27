Вице-президент РСТ Горин прокомментировал идею о выплатах клиентам обанкротившихся турфирм
- Legion-Media
«Выплаты в случае остановки деятельности туроператора минимальные и составляют 5—6%, зачастую это как раз около 5 тыс. рублей. Как раз если посмотреть, то среднее количество человек в рамках одного турпакета — три-четыре. Это намного большие суммы, чем компенсации, которые существуют сейчас», — сказал Горин в эфире НСН.
По его словам, здесь необходима и государственная информационная система, которая параллельно обсуждается в настоящее время.
«Изменения к законодательству и наличие государственной информационной системы по сбору статистики в туризме позволят сделать туротрасль более прозрачной, а самое главное, защитить права туристов», — отметил он.
Ранее телеканал НТВ передавал заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой о том, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило ввести гарантированную компенсацию для путешественников, которая будет выплачиваться в случае разорения туроператора. Предполагаемый размер компенсации — 40 тыс. рублей.