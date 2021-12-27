Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина получили от 5 до 20 лет колонии

Московский областной суд приговорил девятерых фигурантов дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года к лишению свободы. Обвиняемые получили от 5 до 20 лет колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что максимальный срок — 20 лет колонии — получил Сергей Ходжоян, который нанёс Белянкину смертельный удар ножом.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали погибшего в момент убийства, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.

«Московский областной суд признал виновными Сергея Ходжояна, Гамлета Айрапетяна, Гранта Айрапетяна в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК России , ч. 2 ст. 213 УК России, Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России», — пишет прокуратура Московской области в своём канале в Telegram.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

1 июня 2019 года 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе региона.

В ходе следствия по делу о массовой драке и убийстве в Красногорском районе были арестованы девять фигурантов. Последний из них был задержан 10 июня 2019 года.