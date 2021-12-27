Подразделения Сухопутных войск ПВО провели учения в Западном военном округе

Подразделения Сухопутных войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) организовали эшелонированную оборону для отражения массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, в ходе мероприятий военные отработали оперативное выдвижение в район дислокации основных войск, отражение атаки разведывательно-диверсионных групп противника.

Последним этапом учений стало выполнение электронных пусков по авиации и баллистическим ракетам «противника» в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

Как уточняется, на вооружении у военных ЗВО состоят современные зенитно-ракетные системы С-300В, «Тор-М2» и переносные ЗРК «Игла» с различными типами ракетного вооружения.

В учениях приняли участие 1 тыс. военнослужащих, около 200 единиц вооружения и техники.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.