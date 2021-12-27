Подразделения Сухопутных войск ПВО провели учения в Западном военном округе

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Подразделения Сухопутных войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) организовали эшелонированную оборону для отражения массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа.
Подразделения Сухопутных войск ПВО провели учения в Западном военном округе
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, в ходе мероприятий военные отработали оперативное выдвижение в район дислокации основных войск, отражение атаки разведывательно-диверсионных групп противника.

Последним этапом учений стало выполнение электронных пусков по авиации и баллистическим ракетам «противника» в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

Как уточняется, на вооружении у военных ЗВО состоят современные зенитно-ракетные системы С-300В, «Тор-М2» и переносные ЗРК «Игла» с различными типами ракетного вооружения.

В учениях приняли участие 1 тыс. военнослужащих, около 200 единиц вооружения и техники.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.

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