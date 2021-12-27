Мурашко заявил о наличии всего необходимого для победы над COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент существует всё необходимое, чтобы победить коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьёзное влияние на нашу повседневную жизнь. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть всё необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию», — сказал он.

Также министр отметил, что каждый может уберечь своё здоровье и сделать вклад в общую победу над пандемией, а вакцина является самой надёжной защитой от вируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в статье для газеты «Известия» написал, что мировое сообщество способно положить конец пандемии коронавируса в 2022 году.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить массовую вакцинацию от коронавируса для победы над пандемией.