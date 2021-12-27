Завершено расследование дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

ГСУ СК России по Москве завершило следственные действия по уголовному делу о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей столицы в возрасте от 19 лет до 21 года, обвиняемых в покушении на убийство (в том числе малолетнего) по предварительному сговору из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство в связи с особенностями «его психического состояния здоровья».

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в суд.

В ноябре Щербинский районный суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение всем задержанным.