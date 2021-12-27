Платформа «Россия — страна возможностей» подвела итоги года

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Представители платформы «Россия — страна возможностей» подвели итоги 2021 года.
Платформа «Россия — страна возможностей» подвела итоги года
  • © Россия — страна возможностей
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Об этом сообщает Life.ru.

В настоящее время в рамках платформы реализуют 26 проектов — различных конкурсов и олимпиад для школьников, студентов, профильных специалистов, управленцев и волонтёров.

С момента запуска платформы во всех проектах приняли участие 8 млн человек, в том числе 4,4 млн — в 2021 году. Возраст участников в уходящем году — от 5 до 90 лет.

Также отмечается, что в 2021-м были представлены четыре новых проекта, среди которых конкурс для студентов «Твой ход», командный конкурс для работников сферы педагогического образования «Флагманы образования», «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

Онлайн-трансляция второго форума «Россия — страна возможностей» набрала 14 млн просмотров в интернете.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.

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