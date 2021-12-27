Шойгу рассказал о роли армии в борьбе с пожарами

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о роли военнослужащих в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

«Наша армия помогает стране. Так и должно быть всегда. Например, в 2010 году после пожара в торфяниках мы написали доклад президенту, где я, как министр по чрезвычайным ситуациям, предложил, чтобы вся государственная авиация имела средства тушения пожаров», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Тогда он отметил, что все вертолёты Ми-26, Ка-27, Ми-8, самолёты Ил-76 должны иметь выливные устройства. Речь в том числе шла о технике Минобороны. Как отметил Шойгу, глава государства поддержал соответствующую инициативу.

В настоящее время в распоряжении российского оборонного ведомства находится самое большое количество Ил-76 из всей государственной авиации.

«У нас самое большое количество вертолётов Ми-8 и Ми-26. И все они, в случае необходимости, способны тушить пожары. Потому что у страны должен быть достаточный ресурс, который может понадобиться в чрезвычайных ситуациях», — объяснил министр.

Он также добавил, что при ликвидации некоторых ЧС используется мощная инженерная техника, к примеру, машина разграждения — танк без башни с бульдозерным ножом.

В сентябре телеканал «Звезда» сообщал, что инженеры Центрального военного округа проложили более 130 км противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.