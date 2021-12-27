Полпред Якушев исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»
- РИА Новости
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Как пишет URA.RU, о желании мальчика Якушев узнал 22 декабря, когда участвовал в новогодней акции «Ёлка желаний».
Для исполнения желания полпредство объединило силы с аэропортом Кольцово и компанией «Уральские авиалинии». Семье ребёнка устроили экскурсию в кабину нового самолёта A-320neo.
Отмечается, что Михаила посадили за штурвал самолёта. Капитан судна объяснил мальчику, как устроен пульт управления.
Ранее ФАН сообщило о новогодней благотворительной акции «Ёлка добра» в Санкт-Петербурге.