Полпред Якушев исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолёта.

Как пишет URA.RU, о желании мальчика Якушев узнал 22 декабря, когда участвовал в новогодней акции «Ёлка желаний».

Для исполнения желания полпредство объединило силы с аэропортом Кольцово и компанией «Уральские авиалинии». Семье ребёнка устроили экскурсию в кабину нового самолёта A-320neo.

Отмечается, что Михаила посадили за штурвал самолёта. Капитан судна объяснил мальчику, как устроен пульт управления.

Ранее ФАН сообщило о новогодней благотворительной акции «Ёлка добра» в Санкт-Петербурге.