В Москве утвердили проекты развития территорий ещё трёх бывших промзон

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что проекты комплексного развития территорий трёх бывших промзон были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Об этом пишет НСН.

«В Москве появятся ещё три индустриальных квартала общей площадью почти 40 га. Сейчас там расположены склады и стоянки. В комплексное развитие участков бывших промзон инвесторы вложат 45 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 3,9 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

По его словам, на современных предприятиях и общественно-деловых объектах появятся более 8,5 тыс. новых рабочих мест.

Речь идёт о промзонах «Дмитровское шоссе», «Котляково» и «Южное Бутово». Участки расположены в районах Северный, Царицыно и Южное Бутово.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года.