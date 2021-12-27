Заммэра Москвы Ракова назвала единичными случаи фиктивной вакцинации в столице

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Случаи фиктивной вакцинации в Москве являются единичными, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра Москвы Ракова назвала единичными случаи фиктивной вакцинации в столице
  • AP
  • © Matias Delacroix

«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но я думаю, что более единичные, чем массовые», — рассказала Ракова.

По её словам, во всех московских пунктах вакцинации сотрудники проверяют документы и фотографию человека, который пришёл вакцинироваться, и контролируют сам процесс вакцинации.

Также все пункты вакцинации в поликлиниках Москвы оборудованы видеокамерами, уточнила она.

«У нас был ряд подозрений... что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведём такую работу», — пояснила Ракова.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 млн человек.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

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