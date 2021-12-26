Глава Алтая выразил соболезнования после гибели пяти человек в ДТП в Онгудайском районе
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- РИА Новости
«Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащаяся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума», — написал Хорохордин на своей странице в Instagram.
Пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
25 декабря стало известно, что пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Чуйском тракте в Горном Алтае.