Глава Алтая выразил соболезнования после гибели пяти человек в ДТП в Онгудайском районе

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В ДТП на Алтае, которое произошло накануне, погибли два студента, школьник и двое взрослых. Губернатор региона Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям погибших.
Глава Алтая выразил соболезнования после гибели пяти человек в ДТП в Онгудайском районе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащаяся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума», — написал Хорохордин на своей странице в Instagram.

Пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

25 декабря стало известно, что пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Чуйском тракте в Горном Алтае.

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