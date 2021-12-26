Глава Алтая выразил соболезнования после гибели пяти человек в ДТП в Онгудайском районе

В ДТП на Алтае, которое произошло накануне, погибли два студента, школьник и двое взрослых. Губернатор региона Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям погибших.

«Страшная трагедия в Онгудайском районе. В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащаяся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума», — написал Хорохордин на своей странице в Instagram.

Пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

25 декабря стало известно, что пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Чуйском тракте в Горном Алтае.