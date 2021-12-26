На Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных морозов образовалась трещина

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Трещина образовалась на Рудневском мосту Владивостока из-за аномальных морозов, сообщили в мэрии города. В настоящее время на месте работают специалисты управления дорог, также туда прибыл вице-мэр Николай Зайцев.
На Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных морозов образовалась трещина
  • РИА Новости

«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись», — цитирует мэрию РИА Новости.

Движение по мосту пока открыто, окончательный план действий будет известен позднее, когда специалисты-мостостроители дадут экспертное заключение.

По информации агентства, длина железобетонного Рудневского моста составляет 504 м с шириной проезжей части 9 м и тротуарами по 1,6 м.

Мост спроектирован институтом «Гипрокоммундортранс» МКХ РСФСР. Его строительство завершилось в 1975 году.

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