На Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных морозов образовалась трещина

Трещина образовалась на Рудневском мосту Владивостока из-за аномальных морозов, сообщили в мэрии города. В настоящее время на месте работают специалисты управления дорог, также туда прибыл вице-мэр Николай Зайцев.

«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись», — цитирует мэрию РИА Новости.

Движение по мосту пока открыто, окончательный план действий будет известен позднее, когда специалисты-мостостроители дадут экспертное заключение.

По информации агентства, длина железобетонного Рудневского моста составляет 504 м с шириной проезжей части 9 м и тротуарами по 1,6 м.

Мост спроектирован институтом «Гипрокоммундортранс» МКХ РСФСР. Его строительство завершилось в 1975 году.