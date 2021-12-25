Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в Дзержинске
- РИА Новости
«По предварительным данным, в результате неосторожного обращения жильцом одной из квартир с газовым баллоном, произошло задымление, от которого собственник жилого помещения получил травмы», — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, разрушений дома не установлено.
Ранее стало известно, что газовый баллон взорвался в одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области. Никто не погиб, пострадал один человек.
Администрация города сообщила, что угрозы жителям дома нет.