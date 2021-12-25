Музей «Поезд Победы» прибыл в парк «Патриот» и пробудет там до 16 января

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В подмосковный парк «Патриот» прибыл «Поезд Победы» — единственный в России музей на колесах, посвящённый Великой Отечественной войне. Он доступен для посещения в новогодние праздники.
Музей «Поезд Победы» прибыл в парк «Патриот» и пробудет там до 16 января
  • © поездпобеды.рф

«Проект «Поезд Победы» посвящён ветеранам войны, а также и простым людям, которые застали то время… Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране», — сказал на церемонии встречи поезда замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Геннадий Жидко.

По словам замминистра науки и высшего образования Григория Гурова, интерактивный музей напоминает, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и учёных совершали трудовой подвиг, пишет РИА Новости.

Передвижной музей пробудет в парке «Патриот» до 16 января, посещение музея возможно по предварительной регистрации на сайте проекта «поездпобеды.рф» и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Музей «Поезд Победы» — это уникальная инсталляция, расположенная в движущемся составе.

В основе экспозиции лежит история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Передвижной музей состоит из девяти тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

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