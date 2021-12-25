В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории

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В Московской области за взятку задержан начальник испытательной пожарной лаборатории, вместе с ним задержан коммерсант, который заплатил 450 тыс. рублей за «положительное заключение по проверке», сообщили в Следственном комитете.
В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории
  • РИА Новости

Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из Управления «М» ФСБ России по Московской области.

Подозреваемый — глава ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория».

Также по делу проходит представитель «коммерческой организации». В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий, речь идёт о начальнике лаборатории Сергее Щёкине.

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