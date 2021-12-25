В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории
- РИА Новости
Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из Управления «М» ФСБ России по Московской области.
Подозреваемый — глава ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория».
Также по делу проходит представитель «коммерческой организации». В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий, речь идёт о начальнике лаборатории Сергее Щёкине.