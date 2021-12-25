Опубликовано видео первого полёта МС-21-300 с крылом из российских композитов

В сети появилось видео первого полёта российского самолёта МС-21-300 с крылом из отечественных композиционных материалов. На записи продемонстрирован взлёт самолёта и его движение на низкой высоте.

25 декабря «Ростех» заявил, что новейший авиалайнер МС-21-300 с крылом из полимерных композитов российского производства выполнил первый полёт. Полёт прошёл в штатном режиме.