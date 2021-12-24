В «СберАвто» прокомментировали динамику спроса на онлайн-покупку китайских машин в России

В сервисе «СберАвто» прокомментировали динамику спроса на онлайн-покупку китайских машин в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как выяснили эксперты, десять лет назад на долю автомобилей из КНР на российском рынке приходилось около 2%, а к концу 2021 года показатель вырос почти до 11%.

Наибольшей популярностью при покупке через интернет пользуется бренд Chery.

Далее следуют Geely, Lifan и Haval.

Среди самых популярных моделей — Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.

«Москвичи и жители Московской области приобретали автомобили китайского производства активнее всех — столичному региону принадлежит доля 18% от общего объёма сделок», — отмечается в исследовании.

Второе место занимает Санкт-Петербург (9%), третье — Воронеж (5%).

Ранее, как сообщала газета «Известия», член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов заявил о важности проведения регулярного техобслуживания транспортного средства.