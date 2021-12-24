Автоэксперт Славнов рассказал, как снять обременение с купленной машины

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Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов рассказал, как снять обременение с купленной машины.
Автоэксперт Славнов рассказал, как снять обременение с купленной машины
  • Pixabay

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что сначала нужно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и проверить, какой пристав, на что именно и на какую сумму наложил запрет регистрационных действий.

Также необходимо разобраться, чей именно это штраф. Затем можно связаться с бывшим владельцем автомобиля и уточнить информацию — бывает такое, что штраф уже оплачен и нужно дождаться, когда база обновится.

Как отметил Славнов, долг можно оплатить и самостоятельно, и затем в суде требовать с бывшего владельца как незаконное обогащение.

«Штраф можно оплатить на сайте, где есть жёлтая кнопка «оплатить». Рекомендуется отправить приставу чек об оплате», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов заявил о важности проведения регулярного техобслуживания транспортного средства.

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