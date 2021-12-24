В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в обналичивании 266 млн рублей

В Курганской области перед судом предстанет группа из десяти человек, которых обвиняют в незаконном обналичивании 266 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016—2019 годах злоумышленники осуществляли инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения.

За три года фигуранты получили доход в размере 34 млн рублей. Десятерых участников ОПГ обвиняют в совершении от одного до 14 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью.

Уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.