В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в обналичивании 266 млн рублей

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В Курганской области перед судом предстанет группа из десяти человек, которых обвиняют в незаконном обналичивании 266 млн рублей.
В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в обналичивании 266 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016—2019 годах злоумышленники осуществляли инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения.

За три года фигуранты получили доход в размере 34 млн рублей. Десятерых участников ОПГ обвиняют в совершении от одного до 14 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью.

Уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

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