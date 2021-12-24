Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из аварийного жилья

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Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из ветхого и аварийного жилья в 2022 году, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из аварийного жилья
  • © Владимир Лавров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Президент отметил, что будет новый цикл этой программы, а Севастополь и Крым к ней присоединятся. Нам надо предпринять дополнительные усилия, так как уровень софинансирования для нас непростой — большая часть ложится на региональный бюджет», — сказал Развожаев.

По его словам, нужно подготовить соответствующие предложения, как это могло бы более эффективно работать при формировании условий для Севастополя.

Ранее ОТР сообщало, что в Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья.

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