Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из аварийного жилья

Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из ветхого и аварийного жилья в 2022 году, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Президент отметил, что будет новый цикл этой программы, а Севастополь и Крым к ней присоединятся. Нам надо предпринять дополнительные усилия, так как уровень софинансирования для нас непростой — большая часть ложится на региональный бюджет», — сказал Развожаев.

По его словам, нужно подготовить соответствующие предложения, как это могло бы более эффективно работать при формировании условий для Севастополя.

Ранее ОТР сообщало, что в Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья.