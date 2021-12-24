В Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей. Соответствующий законопроект депутаты республиканского Госсовета одобрили в трёх чтениях.

Об этом сообщает «Реальное время».

Представляя документ, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова отметила, что новая награда учреждается по инициативе президента Татарстана для поощрения и повышения статуса многодетных семей в республике.

На медаль могут претендовать семьи, где родители состоят в официальном браке и воспитывают не менее семи детей, один из которых не достиг возраста семи лет. Семья должна проживать на территории региона не менее десяти лет.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.