В Москве планируют открыть десять станций МЦД в 2022 году
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.
График развития инфраструктуры Центрального транспортного узла подписали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Предусмотрено строительство трёх новых станций и реконструкция семи уже имеющихся. На эти цели направят около 170 млрд рублей.
Во время осмотра станции «Матвеевская» Собянин заявил, что там в настоящее время курсируют поезда Киевского направления, а вскоре станцию включат в состав МЦД.
Как отметил мэр, сотрудничество столицы с РЖД оказалось более чем плодотворным. Помимо открытия нового вокзала на Матвеевской в 2021 году, построены новые железнодорожные пути, путепроводы, эстакады.
«Построено и реконструировано восемь подобных современных вокзалов. По сути дела, это действительно уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему уровню комфорта не уступают станциям метрополитена», — добавил Собянин.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».