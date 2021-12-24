В Москве планируют открыть десять станций МЦД в 2022 году

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В Москве планируют открыть десять новых и реконструированных станций Московского центрального диаметра (МЦД) в 2022 году.
В Москве планируют открыть десять станций МЦД в 2022 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

График развития инфраструктуры Центрального транспортного узла подписали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Предусмотрено строительство трёх новых станций и реконструкция семи уже имеющихся. На эти цели направят около 170 млрд рублей.

Во время осмотра станции «Матвеевская» Собянин заявил, что там в настоящее время курсируют поезда Киевского направления, а вскоре станцию включат в состав МЦД.

Как отметил мэр, сотрудничество столицы с РЖД оказалось более чем плодотворным. Помимо открытия нового вокзала на Матвеевской в 2021 году, построены новые железнодорожные пути, путепроводы, эстакады.

«Построено и реконструировано восемь подобных современных вокзалов. По сути дела, это действительно уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему уровню комфорта не уступают станциям метрополитена», — добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».

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