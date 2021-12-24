Подольск посетили более 180 тысяч туристов с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет по туризму Московской области.
Особой популярностью пользовались усадьба Дубровицы и конноспортивный клуб «Фаворит».
«Число туристов, которые решили отдохнуть в городском округе Подольск в 2021 году, выше прошлогоднего показателя», — рассказали в комитете.
Годом ранее Подольск принял 114 тыс. туристов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с въездным туризмом.