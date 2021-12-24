Подольск посетили более 180 тысяч туристов с начала года

Подольск посетили более 180 тыс. туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет по туризму Московской области.

Особой популярностью пользовались усадьба Дубровицы и конноспортивный клуб «Фаворит».

«Число туристов, которые решили отдохнуть в городском округе Подольск в 2021 году, выше прошлогоднего показателя», — рассказали в комитете.

Годом ранее Подольск принял 114 тыс. туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с въездным туризмом.