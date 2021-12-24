Число товаров в электронном каталоге Портала поставщиков превысило 1,5 млн
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Широкий ассортимент даёт возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за текущий год на платформе появилось 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг, из них 300 тыс. добавлены по заявкам самих поставщиков.
В 2021 году по числу заявок на добавление в каталог стандартных товарных единиц продолжают лидировать Москва и Московская область.
Ранее kp.ru сообщал, что на портале поставщиков подвели итоги серии хакатонов 2021 года.