Число товаров в электронном каталоге Портала поставщиков превысило 1,5 млн позиций. Их количество растёт ежедневно в среднем на 1 тыс. наименований.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Широкий ассортимент даёт возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за текущий год на платформе появилось 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг, из них 300 тыс. добавлены по заявкам самих поставщиков.

В 2021 году по числу заявок на добавление в каталог стандартных товарных единиц продолжают лидировать Москва и Московская область.

Ранее kp.ru сообщал, что на портале поставщиков подвели итоги серии хакатонов 2021 года.