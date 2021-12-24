Губернатор Ульяновской области Русских рассказал о своей главной цели

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о своей главной цели на посту главы региона.
Губернатор Ульяновской области Русских рассказал о своей главной цели
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Повторю, что именно благосостояние людей — моя главная цель. При всех успехах в промышленности, АПК и объёмах инвестиций основной проблемой региона остаётся низкий уровень жизни граждан и высокая дифференциация их доходов», — отметил Русских в беседе с «Российской газетой».

Он уточнил, что, по данным проведённого ранее выборочного исследования, 5,6% работников крупных и средних предприятий региона относятся к бедным (получают заработную плату меньше установленного МРОТ). Ещё 33,2% — к малооплачиваемым, 31,9% — к оплачиваемым ниже среднего и лишь 6,8% граждан — к высокооплачиваемым.

«На данный момент заключено более 1,5 тыс. соглашений с работодателями о повышении зарплат, это уже коснулось 50 тыс. работников», — сказал Русских.

Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил V Всероссийский съезд учителей сельских школ. В рамках мероприятия он отметил важное значение образовательных учреждений для региона.

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