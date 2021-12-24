Психолог назвала способы помочь ребёнку обрести уверенность в себе

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Кандидат психологических наук по социальной психологии, руководитель филиала школы детской безопасности «Стоп Угроза» в Нижнем Новгороде Ольга Демидова рассказала, как помочь ребёнку обрести уверенность в себе.
Психолог назвала способы помочь ребёнку обрести уверенность в себе
  • Pixabay

«Если вы хотите видеть своего ребёнка сообразительным, то перестаньте говорить ему, что он бестолочь. Если вы хотите видеть его сильным, ему не нужно слышать, что он слабак. Давайте ему почувствовать вашу уверенность в нём», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Кроме того, Демидова посоветовала родителям сравнивать ребёнка только с самим собой и ни в коем случае не с другими детьми.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современных детей.

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